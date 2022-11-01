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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye’de bugün sabah düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu satıcılarına öylesine göz açtırmıyoruz ki, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin üçte birinden fazlasını oluşturan 117 bini bu suçtan demir parmaklıklar arkasındadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu satıcılarına öylesine göz açtırmıyoruz ki, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin üçte birinden fazlasını oluşturan 117 bini bu suçtan demir parmaklıklar arkasındadır"
Politika 01.11.2022, 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu satıcılarına öylesine göz açtırmıyoruz ki, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin üçte birinden fazlasını oluşturan 117 bini bu suçtan demir parmaklıklar arkasındadır"