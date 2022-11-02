Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar"

-“AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye yüzyılını planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz.”

-"Bizim uğruna ömrümüzü verip, kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına bir gece yarısı tekrar gündeme taşıdılar. Mecliste gereken çoğunluk oluşmazsa hiç şüphesiz son söz milletimizin olacak."

- "Kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına bir gece yarısı tekrar gündeme taşıdılar"

- "Önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy, seni de görelim"