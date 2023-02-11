Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumunu misafirhane olarak için kullanacağız, yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz"

- "13 binin üzerindeki yükümlü askerlerin Mart ve Nisan celpleri Mayıs ayına ertelenmiştir"