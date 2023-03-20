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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç’in, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Politika 20.03.2023, 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç’in, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katıldı.

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