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Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını ‘Türkiye- Macaristan Kültür Yılı’ olarak kutlayacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını ‘Türkiye- Macaristan Kültür Yılı’ olarak kutlayacağız.”
Politika 11.11.2021, 19:10 11.11.2021, 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan:” Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını ‘Türkiye- Macaristan Kültür Yılı’ olarak kutlayacağız.”