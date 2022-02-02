Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in 10’uncu Toplantısı vesilesiyle 3 Şubat Perşembe günü Ukrayna’ya resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’ya gerçekleştireceği ziyaret hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetine icabetle, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in Onuncu Toplantısı vesilesiyle, 3 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı’nın siyasetlerinde, ilgili Bakanların katılımlarıyla Kiev’de icra edilecek Konsey Toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Konsey Toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir.”