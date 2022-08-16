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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin daveti üzerine Lviv’e günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Politika 16.08.2022, 20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin daveti üzerine Lviv’e günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek. Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

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