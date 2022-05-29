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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna’daki felaket karşısında Türkiye bu yanlış gidişe ’dur’ deme gayreti içinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna’daki felaket karşısında Türkiye bu yanlış gidişe ’dur’ deme gayreti içinde" dedi.

Politika 29.05.2022, 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna’daki felaket karşısında Türkiye bu yanlış gidişe ’dur’ deme gayreti içinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna’daki felaket karşısında Türkiye bu yanlış gidişe ’dur’ deme gayreti içinde" dedi.

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