Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ukrayna Savaşı’nda denge politikası yürütme gayretindeyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Türkiye’nin denge politikası yürüttüğünü ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden ise, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Liderler, görüşme öncesi basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun bir aradan sonra Biden ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek, söz konusu NATO Zirvesi’nin gündemi itibariyle yoğun olduğunu aktardı.

Zirvede NATO’nun güçlenmesine yönelik atılacak adımların Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki sürece de katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Türkiye’nin denge politikası yürütme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki süreci çözmenin gayreti içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temennimiz o ki denge politikası ile netice alıp tahıl konusunda da bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım” dedi.

Biden ise, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine verdiği destek ve Türkiye’nin tahıl konusundaki çabalarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, Erdoğan ile bir araya gelmekten memnun olduğunu ifade etti.