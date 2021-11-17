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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefonda görüştü.
Politika 17.11.2021, 00:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Zelenski görüşmesinde Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.