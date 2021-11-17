Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Zelenski görüşmesinde Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleler ele alındı.