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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Büyükelçisi Bodnar’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı kabul etti.
Politika 03.11.2021, 17:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı kabul etti. Büyükelçi Bodnar, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Tören Büyükelçi Bodnar’ın eşi, çocukları ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.