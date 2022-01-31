Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Üç yeni destek paketi) İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için sağladık. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz.”