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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tuz Gölümüzün altında doğalgazımız var, stoklarımız var; Biz bütün tedbirlerimiz alıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisinin “Doğalgazın bir haftalık ömrü var” eleştirilerine cevap vererek “Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız ya. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var. Tuz Gölümüzün altında doğalgazımız var, stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimiz alıyoruz" dedi.

Politika 29.01.2022, 13:42 29.01.2022, 15:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisinin “Doğalgazın bir haftalık ömrü var” eleştirilerine cevap vererek “Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız ya. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var. Tuz Gölümüzün altında doğalgazımız var, stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimiz alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da 22 Ağustos 2020’de yaşanan sel afetinde en fazla zarar gören ilçelerin başında gelen Dereli ilçesinde Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni’ne katıldı. Törene Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli’de büyük bir felaket yaşandığını hatırlatarak “Bir yıl içerisinde altyapısıyla üst yapısıyla bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün inşallah bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Teslim töreni ile birlikte ben burada yerini alacak Dereli’nin sakinlerine huzurlu mutlu bir gelecek Allah’tan diliyorum. Alt yapısı ile üst yapısı ile burada güzel bir çalışma yapıldı. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, İçişleri Bakanıma, Ulaştırma Bakanıma, tüm kurumlarımız ve yüklenici firmalara teşekkür ediyorum. Bu güzellikler hepsi Dereli’nin sakini kardeşlerim için. Ama o günü unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kadar kardeşimiz rahmetli oldu. Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti. Aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın bütün bu bölgelerde bozkurtta çok değişik felaketleri art arda yaşadık. Muğla ve Antalya’da yaşadık. Bu yıl bizim için adeta felaket yılı oldu. Yılmadık. Usanmadık bütün felaketlerin olduğu bakanlıklarımız kurumlarımızla beraber gece gündüz demeden çalıştık. Her yerde bu yıkılan binalarımızdan altyapılara kadar bunları yeniden ayağa kaldırdık. Halen daha devam ediyoruz. İşte bugün burada bu mutluluğu yaşadık. Elhamdülillah Dereli’nin bu güzeliklerini görünce bendem mutlu oluyorum. Bir Cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Aynı şekilde malum Doğankent’te dükkanlar ve konutlar teslim edilecek. Biz kardeşlerim inşa ve ihya için varız. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. AK Parti iktidarı budur” diye konuştu.

"Ulaştırma bakanım geçen akşam gayet güzel ağzının payını verdi"

Konuşmasında ana muhalefet partisi liderini de eleştiren Erdoğan “Bakıyorsunuz öyle bir ana muhalefet var ki, yalanda geçilmiyor. Eyvallah. Geçen akşam Ulaştırma Bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre öyle bir taktik yapıyor ki, saat 22.00’da ben televizyona çıkacağım o da kendisine ait bir youtube kanalı var. Orada millete sesleniyor. Güya Cumhurbaşkanını susturacak. (Bir vatandaşın ‘seviyesine inme’ diye seslenmesi üzerine) ‘Şimdi seviyesine inme’ diyor. Seviyesi yok ki seviyesine inelim. Benim için seviye millettir. Milletin de seviyesine inilmez. Milletin seviyesine çıkılır. Çünkü biz Cumhurdan icazet aldık ve Cumhurla da yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi olarak cumhur ittifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. Fakat benim sizlerden isteğim şu, 2023 bilesiniz ki Türkiye’de bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasında hep beraber ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları birlikte çalışmaya var mıyız ? Maşallah yani ‘siz varız’ dedikten sonra mesele bitmiştir. Allah’ın izniyle emin adımlarla biz bu yola devam ederiz. Çünkü ülkemizde yapacağımız çok daha iş var. Nasıl ki, Samsun’dan Sarp’a kadar bu sahili inşa ettik. Evelallah Giresunumuzda üniversitesinden tutunuz bütün buradaki kurumlarımız inşa ve ihya ettik. Bugüne kadar fındıkta kimsenin erişemediği noktaya biz verdiğimiz fiyatlarla eriştik mi ? Halkımızdan aldığımız icazet neyse buna göre adımlarımızı attık” ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet partisinin “Doğalgazın bir haftalık ömrü var” açıklamalarına da tepki gösteren Erdoğan, “Ya siz ne zaman doğru konuşacaksınız ya. Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğalgazımız var. Tuz Gölümüzün altında doğalgazımız var, stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimiz alıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Giresun’da 22 Ağustos 2020’de yaşanan sel afetinde en fazla zarar gören ilçelerin başında gelen Dereli ve Doğankent ilçesinde toplam 369 konut 152 dükkanın kura ile dağıtımını gerçekleştirdi.

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