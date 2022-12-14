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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza’da Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Politika 14.12.2022, 09:17 14.12.2022, 12:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza’da Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.