Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan eski Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9’uncu Zirvesi çerçevesinde Türkmenistan eski Cumhurbaşkanı ve Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9’uncu Zirvesi çerçevesinde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan eski Cumhurbaşkanı ve Ulusal Konsey Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından, zirve çerçevesinde düzenlenen Türk Dünyası Ali Nişanı takdim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov’a Ali Nişan’ı taktim edilmişti. Mirziyoyev nişanı taktim etmesinin ardından yaptığı konuşmada "Türk Devletleri Teşkilatı’nda önemli rolünüz oldu. Türk devletlerinin stratejik iş birliğine, Türk halklarının iş birliğine, Türk devletlerinin faaliyetlerine önemli katkılarınız oldu. Bu katkılarınız ve gayretleriniz nedeniyle Türk Devletleri Teşkilatı olarak size ‘Türk Dünyası Ali Nişanı’nı tevcih ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Erdoğan Macaristan Başbakanı Victor Orban’ı kabul etmişti.