Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.