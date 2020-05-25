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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:18
2012 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

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