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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Ishanguliyev’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev’i kabul etti.
Politika 14.09.2022, 15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Ishanguliyev’in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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