Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarınki resmi ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretinin ardından, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un riyasetinde, "Birlikte Geleceğe" temasıyla 28 Kasım'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15’inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirve çerçevesinde, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret ve ulaştırma ağlarının yaygınlaştırılması, Kovid-19 salgınıyla mücadele ve salgın sonrası döneme hazırlık bağlamında Teşkilat bünyesindeki eş güdüm ve iş birliğinin geliştirilmesi, ayrıca ileriye dönük ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'a devredeceği Zirve marjında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Muhabir: Barış Gündoğan