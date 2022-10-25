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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi, ekonomik bakımdan geliştirecek programın hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz. İnşallah 28’inde Türkiye Yüzyılını Ankara Kapalı Spor Salonu’nda açıklıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi, ekonomik bakımdan geliştirecek programın hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz. İnşallah 28’inde Türkiye Yüzyılını Ankara Kapalı Spor Salonu’nda açıklıyorum."

Politika 25.10.2022, 15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi, ekonomik bakımdan geliştirecek programın hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz. İnşallah 28’inde Türkiye Yüzyılını Ankara Kapalı Spor Salonu’nda açıklıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi, ekonomik bakımdan geliştirecek programın hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biziz. İnşallah 28’inde Türkiye Yüzyılını Ankara Kapalı Spor Salonu’nda açıklıyorum."

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