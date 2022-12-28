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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi dünyanın her yerindeki bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK VE TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde konuştu.

Politika 28.12.2022, 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi dünyanın her yerindeki bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK VE TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde konuştu.

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