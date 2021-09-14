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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız.”

Politika 14.09.2021, 13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız.”

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