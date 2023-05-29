Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, üzerinde oynanan tüm oyunlar, sırtına saplanan tüm hançerler, ayağına takılan tüm çelmeler, işte bugünü engellemek içindi. Hamdolsun, başaramadılar. İnşallah bundan sonra da baş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, üzerinde oynanan tüm oyunlar, sırtına saplanan tüm hançerler, ayağına takılan tüm çelmeler, işte bugünü engellemek içindi. Hamdolsun, başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar.”