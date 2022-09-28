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Cumhurbaşkanı Erdogan: "Türkiye’nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir."
Cumhurbaşkanı Erdogan: "Türkiye’nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir."
Politika 28.09.2022, 15:06
Cumhurbaşkanı Erdogan: "Türkiye’nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yok. Bilaistisna her insanımız potansiyeli, enerjisi, kabiliyetiyle ülkemiz için değerlidir, kıymetlidir."