Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın Yeni Kabinesini Açıkladı

Son dakika: 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçiminin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemine resmen başladı. Türkiye'nin merak ettiği kabine, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçimi tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneği ile hareket ettiğini kanıtlamıştır.

Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır. Seçimlerde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan 54 milyondan fazla vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum.

Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Göreve Başlama Töreni'ne katılarak bizleri onurlandıran devlet başkanlarına teşekkür ediyorum. Zor günlerimizde yanımızda olan kardeşlerimizin mutlu günümüzde de bizleri yalnız bırakmadığını görmekten mutluluk duyuyorum.

85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden 100 milyonların da umudunu taşıdığımızın farkındayız. 85 milyonun birliği, dirliği, kardeşliği, refahı için engellere aldırmadan, zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Yeni kabinemize geçmeden önce şimdiye kadar beraber çalıştığımız eski kabine üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 28. dönem milletvekili olarak Meclis'te ülkemize hizmet mesaisini sürdürecek mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Sizlerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum.

İŞTE YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet yılmaz Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Askın Bak Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı Ticaret Bakanlığı Ömer Bolat Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdülkadir Uraloğlu