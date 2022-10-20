Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5, dünyada ise 12’nci sıraya yükseldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5, dünyada ise 12’nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55’ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa’da orman varlığını en çok artıran ülke olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Çevre Forumu’na video mesaj gönderdi. Forumun tüm insanlık için hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Erdoğan, "Çevre Forumu, en büyük küresel sorunlardan biri olan iklim ve çevre krizine medya perspektifinden bir çözüm üretmek için düzenleniyor. Medyanın sorumluluğundan sürdürülebilir kalkınmaya, doğal afetlere, medyanın yaklaşımına kadar iklim çevre meselelerinin forum kapsamında tüm boyutlarıyla ele alınacağını inanıyorum "dedi.

Sanayileşme, teknolojik ilerlemeler ve insan kaynaklı etkilerin çevre üzerinde çok ciddi tahribat oluşturduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Her geçen yıl bu tahribatın etkilerini dünya genelinde daha fazla görüyor ve hissediyoruz. Zamanında ve yeterli önlem alınmazsa çevre felaketleri, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği ile bioçeşitliliğin kaybı geri döndürülemez noktalara ulaşacaktır. Şüphesiz her meselede olduğu gibi bu konuda da tabiata daha çok zarar veren ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, mücadeleye daha fazla katkı sağlaması önem arz ediyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımız çevrenin korunmasını da içeren geniş bir yaklaşımı ifade ediyor. Esasen, biz çevreyi yani tabiatı Allah’ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. Sera gazı emisyonu bakımından tarihi sorumluluğumuz yüzde 1’in altında olmasına rağmen iklim ve çevre sorunları ile mücadele ana gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda son 20 yılda ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak ve iklim değişikliğinin etkilerinin önüne geçmek için tarihi nitelikte adımlar attık. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, atık yönetimi, orman alanlarının artırılması ve daha pek çok alanda hamdolsun bu samimi gayretlerimizin neticelerini almayı başardık" diye konuştu.

Türkiye’nin yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5, dünyada ise 12’inci sıraya yükseldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi, toplam enerji seviyemizi yüzde 55’ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa’da orman varlığını en çok artıran ülke olduk. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG’u tamamen elektrikli olarak tasarlarken de çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik. Geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşması’nı Meclisimizde onaylayarak iklim değişikliği ile mücadelemizde önemli bir ivme yakaladık. Bu konudaki nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.