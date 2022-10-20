Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5, dünyada ise 12’nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55’ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5, dünyada ise 12’nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55’ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa’da orman varlığını en çok artıran ülke olduk."