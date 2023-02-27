Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir"

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde konteyner kente ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bu depremde da aynını yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kente ziyarette bulundu. Burada depremzede vatandaşlar ile görüşen Erdoğan, konuşmasına hayatını kaybedenler için Fatiha okuyarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat tarihli depremler, devam eden yaklaşık 10 bin artçı sarsıntısıyla yüreklerimizde derin yaralar açtı. Kaybettiğimiz canların, yıkılan evlerin ve onların altında kalan hayatların acısı şüphesiz ki hep içimizde kalacak. Ölenleri geri getirmek elimizde değil. Bununla birlikte kalanların yaralarını sarmak, yıkılanların yerine yenisini yapmak elimizdedir. Hemen kolları sıvadık. Güvenli, huzurlu yeni konutların inşası için çalışmalara başladık. Adıyaman’da ilçeleriyle birlikte 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları sonucuna göre bu sayı daha da artabilir. İnşallah bir yıl içerisinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Dünyada bu kadar geniş bir alanda bu kadar çok nüfusun etkilendiği, bu kadar büyük bir felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır ve yoktur. Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bunu Van’da, Bingöl’de, İzmir’de, Simav’da, Malatya’da yaptık. Elazığ’da yaptık. Birçok şehrimizde yaşadığımız gerek deprem gerek sel felaketleri, bütün bunların altından kalkmayı başardık. Antalya’da, Muğla’da, Manavgat’ta yaptık. Hiçbirinin altında bu hükümet kalmamıştır. Hepsini başarıyla yeniden hayata geçirdik. Vatandaşlarımızı evlerine kavuşturduk" dedi.

"Bir yıl içerisinde sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yaşanan tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülke olduğunun altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye bizim dönemimizde depremiyle, seliyle, yangınıyla, terörüyle yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış bir ülkedir. Bu depremde aynını yapacağız. Müsterih olun. Aç açıkta, sahipsiz, mazlum, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz. Sizler önce geçici barınma alanlarında, ardından kalıcı konutlarda yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu büyüklükte bir afette elbette kimi eksiklikler, kimi gecikmeler yaşanabiliyor. Ama emin olun devlet ve hükümet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Allah’ın izniyle verdiğimiz sözleri tutarak bir yılda sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum."