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Evlat nöbeti tutan ailelerden Meral Akşener’e çağrı: "Sizde biraz vicdan varsa, şehit ailesine küfür eden Türkkan’ı partiden atarsınız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada benim Kürt kardeşlerimiz var, Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik, bu eserleri onlara kazandırdık. Bölgedeki yolları yüksek standartlarla yeniden yaptık. Projelerin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler arasındayız. 2040 yılında bu miktarın 1116 metreküp düşebileceğine işaret ediyor. Yağış oranımız da
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler arasındayız. 2040 yılında bu miktarın 1116 metreküp düşebileceğine işaret ediyor. Yağış oranımız da dünya ortalamasının altındadır. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir. Geçmişte petrol için verilen mücadelenin bir benzerinin önümüzdeki dönemde su kaynakları ve gıda için yaşanılacağı anlaşılıyor.”
Politika 06.11.2021, 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler arasındayız. 2040 yılında bu miktarın 1116 metreküp düşebileceğine işaret ediyor. Yağış oranımız da dünya ortalamasının altındadır. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir. Geçmişte petrol için verilen mücadelenin bir benzerinin önümüzdeki dönemde su kaynakları ve gıda için yaşanılacağı anlaşılıyor.”