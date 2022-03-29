Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık ve kaçınmıyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girildiğini düşünüyoruz" dedi.