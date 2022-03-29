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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Tarım sektörünün yüksek verimlilikle kaliteli ürün üretebilen, ülke insanını besleyebilen, büyümeye katkı sağlayabilen bir yapıya kavuşturulması esastır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık ve kaçınmıyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girildiğini düşünüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık ve kaçınmıyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girildiğini düşünüyoruz" dedi.
Politika 29.03.2022, 09:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye olarak sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık ve kaçınmıyoruz. Bir an önce ateşkesin sağlanması herkesin faydasınadır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girildiğini düşünüyoruz" dedi.