Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye’nin 2022’nin ilk yılı çeyrek büyüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye’nin 2022’nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır. Bu tablo emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır" dedi.