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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi’nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO’da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16’lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil” dedi.
Fenerbahçe’nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30’da İstanbul’da olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye’nin 2022’nin ilk yılı çeyrek büyüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye’nin 2022’nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır. Bu tablo emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır" dedi.
Politika 13.06.2022, 13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye’nin 2022’nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır. Bu tablo emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır" dedi.