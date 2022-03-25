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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hayat pahalılığının sonunu da kısa sürede aşacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, günü birlik sıkıntıların kimseyi aldatmaması gerektiğini belirterek, Türkiye güçlü alt yapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisi ile yaşadığı hayat pahalılığının sonunu da kısa sürede aşacaktır. Günü birlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın." dedi.

Politika 25.03.2022, 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hayat pahalılığının sonunu da kısa sürede aşacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, günü birlik sıkıntıların kimseyi aldatmaması gerektiğini belirterek, Türkiye güçlü alt yapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisi ile yaşadığı hayat pahalılığının sonunu da kısa sürede aşacaktır. Günü birlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan açılış töreni öncesi Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce kişilik kalabalığa seslendi. Erdoğan konuşmasına geçtiğimiz yıl bugün vefat eden Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak başladı. Erdoğan, 13 yıl önce bugün yine Tokat’ta gerçekleştirdiği miting sırasında haberi aldığını hatırlatarak, “13 Yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat’ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi rahmetle yad ediyoruz. Muhsin kardeşimizin dava ve siyaset yolculuğunu her adımının, kendinin ‘düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz’ sözüne uygun şekilde geçmiştir. Ülkemiz siyaseti son dönemlerinde, kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe rahmetli Muhsin kardeşimin onurlu ve dik duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allahtan rahmet yakınlarına, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.” dedi.

Çanakkale’de şifayı kaptı

Küçük bir sağlık problemi bulunduğunu belirten Erdoğan, “18 Mart Köprüsü’nün açılışı çok şiddetli bir rüzgar altındaydı, şifayı bulduk. Henüz tam atlatamadım ama yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Çünkü sizlerle bu gönül birlikteliği, bu şifa inanıyorum ki dualarınızla bizleri çok daha ilerilere taşıyacaktır.” dedi.

Seçim tarihinde değişiklik yok

Erdoğan konuşmasında seçimlere 15 ay kaldığını ifade edip seçimlerin zamanında yapılacağını yineledi. Erdoğan, “Şurada ne kaldı 15 ay. 15 ayda kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Üst kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Haziran 2023’te ben inanıyorum ki karşımdaki bu muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır. Zaten şu anda yazdınız.” dedi.

“Türk milleti büyüktür”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Türkiye’nin büyük bir ülke ve güçlü bir millet olduğunu hatırlatıp, “Tokat’ın kadim tarihinin bize verdiği mesaj çok nettir. Nedir o? Türkiye Büyük bir ülkedir. Dünya’da pek az bir halka nasip olan binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir milletiz. Türk milleti büyük bir millettir. En zayıf ve en sıkıntılı döneminde yedi düvelin en modern savaş araçları ile yüklendiği Çanakkale’yi denizi ve karası ile düşmanlarına mezar eden bir milletiz. İste o Çanakkale’de dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık mı? Geçen hafta aynı gün. Cuma günü on binlerle beraber bu köprünün açılışını yaptık mı? Fiyatı ne biliyor musunuz 2.5 milyar Euro. Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık. Sizde gelin beraber çalım. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. Ya gelin be, bu heyecanı birlikte paylaşalım, gelmediler. Ama biz milletimiz ile beraber açtık.” dedi.

Ekonomi de başarı hanesine yazılacak

Erdoğan diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide elde edilecek başarı hanesine yazılacağını vurgulayarak, “Verdiğimiz her mücadelede, attığımız her adımda hem milletimizin desteğini yanımızda hissettik. Hem de bize tevdi edilen sorumluluğu hakkı ile yerine getirmeye çalıştık. Gerektiğinde milli iradeyi hiçe sayan vesayetçilere, gerektiğinde sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara, gerektiğinde vatan topraklarına göz diken terör örgütlerine, gerektiğinde sınırlarımıza dayanan o sinsi alçaklara, gerektiğinde silahlara sarılan darbecilere meydan okurken önce Allah’ın yardımına, ardından milletimizin desteğiyle güçlendik. Bir süredir de aynı mücadeleyi ekonomide sürdürüyoruz. Nasıl mücadelemizi başarı ile sonuçlandırdıysak inşallah bu alanı da ülkemizin ve milletimizin başarı hanesine yazacağız. Her değişim gibi her devrim gibi bu sürecinde sancılarını yaşıyor, bedelini evvela Allah ödüyoruz. Ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor.” dedi.

“Günü birlik sıkıntılar kimseyi aldatmasın”

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, günü birlik sıkıntıların kimseyi aldatmaması gerektiğini ifade edip, “Türkiye güçlü alt yapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse, küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisi ile yaşadığı hayat pahalılığının sonunu da kısa sürede aşacaktır. Günü birlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Türkiye’nin gücünün büyüklüğünü bölgemizde ve dünyada herkes görüyor. Dün güneyimizde bugün ise kuzeyimizde yaşanan güvenlik krizleri, insanı trajediler, kirli oyunlar, hepimiz için birer ibret vesikasıdır. Hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye’yi de bu duruma düşürmek için çok uğraştılar. Her yolu denediler. Her aracı kullandılar. Her sinsiliği yaptılar. Hamdolsun bu badirelerin hepsinden sıyırılarak bu günlere geldik. Ekonomide yaşana çalkantılar sadece Türkiye’de değil ,tüm dünyada. Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde çok daha fazlası ile aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bizim farkımız, biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Bizim milletimiz en son asgari ücrette yaptığımız zamla tarihin en yüksek zammını yaptı. İşte bunun için diyorum ki 2023 çok önemli. Eğer Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023’ü, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkarak atlatırsa Allah’ın izni ile ekonomi dahil hiçbir alanda kimse bizi tutamaz.“ şeklinde konuştu.

Erdoğan ve beraberindekiler konuşmanın ardından birlikte açılış kurdelesini kesti.

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