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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor"
Politika 04.10.2022, 21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye denilince akla, ekonomisi, savunması, askeri kabiliyetleri yanında vicdanı, insani krizler karşısındaki ilkeli duruşuyla öne çıkan bir ülke geliyor"