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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10’da yer alan bir yere gelmiştir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10’da yer alan bir yere gelmiştir.”
Politika 08.04.2022, 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10’da yer alan bir yere gelmiştir.”