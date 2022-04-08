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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye bugün kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk 10’da yer alan bir yere gelmiştir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi’nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi’nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Politika 08.04.2022, 15:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi’nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi’nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.