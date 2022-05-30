banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu
Ordu Şehir Hastanesi için devlet seferber oldu
Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Erdoğan, Zelenski ile görüştü
Rusya doğalgaz akışını yarın kesecek!
Rusya doğalgaz akışını yarın kesecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir."

Politika 30.05.2022, 22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir."

Yorumlar (0)
24°
açık