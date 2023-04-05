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Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda incelemelerde bulundu: "Açılışına günler kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa’ya el uzatılması, Haremi Şerifin kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa’ya el uzatılması, Haremi Şerifin kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir."
Politika 05.04.2023, 20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa’ya el uzatılması, Haremi Şerifin kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir."