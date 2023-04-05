Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa’ya el uzatılması, Haremi Şerifin kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir "

- "İsrail yönetiminin tüm samimi ikazlara ve telkinlere rağmen estirdiği bu şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir, kan siyasetidir, provokasyon siyasetidir."