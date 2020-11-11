Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na başkanlık etti. Grup toplantısı sonrası TBMM Şeref Holü'nde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'da Türk askerinin konumu hakkında bilgi verdi. Erdoğan, “Şu anda orada Rusya hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla yerini alacaktır. Şu anda Rusya belirli noktalara yerleşmeye başlamıştır. Gerek Dışişleri Bakanlarımız vasıtasıyla, gerekse Rusya'dan gelen bir heyetle görüşmeler yapılacak” açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'daki son duruma ilişkin Türk askerinin hangi koşullarda olduğuna dair, "Şu anda orada Rusya hangi anlayış içinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz orada yerini alacaktır. Rusya, orada belli noktalara yerleşmeye başlamıştır.

Görüşmelerimiz Dışişleri Bakanlarımız vasıtasıyla ve Türkiye'ye gelen bir heyetle yapılacaktır" açıklamasında bulundu.