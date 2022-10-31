Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Geleceğin vizyonu olan ‘Türkiye Yüzyılı’ hepimiz için yol gösterici olacaktır. Gayretimizin gerisinde tecrübelerimizden çıkardığımız dersler var" dedi.