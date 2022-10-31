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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Geleceğin vizyonu olan ‘Türkiye Yüzyılı’ hepimiz için yol gösterici olacaktır. Gayretimizin gerisinde tecrübelerimizden çıkardığımız dersler var" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Geleceğin vizyonu olan ‘Türkiye Yüzyılı’ hepimiz için yol gösterici olacaktır. Gayretimizin gerisinde tecrübelerimizden çıkardığımız dersler var" dedi.
Politika 31.10.2022, 11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Geleceğin vizyonu olan ‘Türkiye Yüzyılı’ hepimiz için yol gösterici olacaktır. Gayretimizin gerisinde tecrübelerimizden çıkardığımız dersler var" dedi.