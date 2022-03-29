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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Atacağımız ortak adımlarla Özbekistan’la ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk şirketlerinin Özbekistan’daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türk şirketlerinin Özbekistan’daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda" dedi.
Politika 29.03.2022, 21:37 29.03.2022, 22:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türk şirketlerinin Özbekistan’daki yatırımları 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda" dedi.