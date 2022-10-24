Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yürüttüğü sınır ötesi harekâtlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı’yla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değiştirilmesini sağlayacağız.

- ”Yarın, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, iş yeri ve arsa projesinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz.

- "85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki: Gelin, Türkiye Yüzyılı’nı geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hep birlikte inşa edelim."

- "Ülkemizde hala faaliyette olan 330 Aile Destek Merkezi sayımızı 656’ya, 47 Sosyal Dayanışma Merkezi sayımızı 116’ya çıkarıyoruz.”