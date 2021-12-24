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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stokçuluğa verilecek cezayı arttırmaya yönelik düzenleme TBMM’ye geldi. Buradan süratle geçirip adımını da atacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur düşerken etiketleri aynı şekilde indirmeleri lazım. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa, ilgili bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarıyla üzerlerine gidecektir. Serbest piyasayı bozucu fiyat artışlarını devlet olarak ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar ivmelenerek artmaya devam ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor."
Politika 24.12.2021, 21:22 24.12.2021, 21:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:
Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.
Merkez Bankamız aceleci hareket etmeyecek. Kademeli bir şlekilde geldiği yere doğru dönecek. İnşallah TL yerini tam manasıyla bulaak. Bu bir hafta mı, on gün mü sürer. Biz gerekli adımlarımızı atıyoruz ki herhangi bir oynaklığa neden olmasın.