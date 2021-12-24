Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar ivmelenerek artmaya devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar:

Türk lirası mevduatlar saat 15.00 itibarıyla 23,8 milyar liranın üzerinde arttı ve ivmelenerek artmaya devam ediyor.

Merkez Bankamız aceleci hareket etmeyecek. Kademeli bir şlekilde geldiği yere doğru dönecek. İnşallah TL yerini tam manasıyla bulaak. Bu bir hafta mı, on gün mü sürer. Biz gerekli adımlarımızı atıyoruz ki herhangi bir oynaklığa neden olmasın.