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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk Konseyi olarak Afrika’ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı ile bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek ve gelişeceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır” dedi.

Politika 12.11.2021, 18:48 12.11.2021, 19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk Konseyi olarak Afrika’ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı ile bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek ve gelişeceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Az önce aile meclisimizin 8. zirvesini tamamladık. İstanbul zirvesi Türkmenistan’ın da gözlemci olarak aramıza katılmasıyla tarihi bir anlam kazandı. Uluslararası alanda saygın bir teşkilat haline gelen aile meclisimizin faaliyetlerine yeni bir isimle devam etmesine karar verdik. Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı’dır. Merhum Menderes ve arkadaşlarının hayatları pahasına verdikleri mücadelenin boşa gitmediğini bugün bir kez daha göstermiş olduk. Yassıada, milletimiz burayı Yaslıada olarak andı, hamdolsun bugün Türk dünyasının birliğini ve beraberliğini temsil eden bir zirveye ev sahipliği yapıyor” diye konuştu.

“Can Azerbaycan’ın kazandığı zafer Türk dünyasının tamamını gururlandırmıştır”

Karabağ zaferi hakkında konuşan Erdoğan, “Aziz kardeşimizin liderliğinde can Azerbaycan’ın kazandığı zafer Türk dünyasının tamamını gururlandırmıştır. Karabağ zaferi ile inşallah Kafkaslar’da barışın istikrarın hakim olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Zirve toplantımızda bu destana liderlik eden İlham kardeşime Türk Dünyası Ali Nişanı’nı tevdi ettik” şeklinde konuştu.

“Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi’ni de kabul ettik”

Erdoğan konuşasının devamında, “Dışişleri Bakanlarımızın 27 Eylül’de yaptıkları Afganistan konulu olağanüstü toplantı bölgemizdeki gelişmeler konusunda inisiyatif alma kararlılığımız göstermesi bakımından bir ilki teşkil etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı olarak Gözlemci Üyemiz Macaristan’la birlikte salgın karşısında verdiğimiz ortak mücadele de bir diğer başarı örneğidir. Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi ile siyasi dayanışmamızı, ekonomik iş birliğimizi, ticaretimizi kültürel temaslarımızı daha da geliştirme yönünde kararlılığımızı teyit ettik. Yeni adımız ve yapımız Türk Devletleri Teşkilatı ile bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek ve gelişeceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır. Üye ve gözlemci ülkeler olarak bu konuda fikir birliği içinde teşkilatımızın kurumsal yapısını vizyonunu güçlendirecek adımlar atıyoruz. Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 Vizyonu Belgesi’ni de kabul ettik” ifadelerinde bulundu.

Aksakallar Konseyi’nde Türkiye’nin Aksakal’ı olan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olan Binali Yıldırım ile ilgili konuşan Erdoğan, “Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım’ı teklif ettik. Kabul gördü. Türkiye’nin Aksakal’ı olarak buradaki hizmetlerini inşallah sürdürecek. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda önemli projelere imza atan Binali Yıldırım’ı dolayısıyla bundan sonraki süreçte Aksakalımız olarak ciddi görevler bekliyor” dedi.

“Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın çok daha ötesinde bir büyük gönül birlikteliğidir”

Cumhurbaşkanın Erdoğan, “Dönem başkanlığımız boyunca yeşil kalkınma hedeflerine öncelik vereceğiz. İşgalden azat edilen Zengilan’da akıllı şehirleşmelerden birinin açılışını gerçekleştirmiştik. Türk illerinde medeniyeti geleneği ve moderni buluşturmaya devam edeceğiz. Kardeşler arasındaki kalbi dayanışmanın önünde hiç bir engel duramaz. Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı, Türk Dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın çok daha ötesinde bir büyük gönül birlikteliğidir. Kimse Türk Devletleri Teşkilatı’ndan rahatsız olmamalı, kadim tarihi ve insani ilişkiler üzerinde yükselen bu hasbi yapının parçası olmaya çalışmalıdır. Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün bir ilki gerçekleştirdi. Artık adamız inşallah uluslararası toplantıların da odak noktası haline gelecek. İnşallah dünyadaki sıkıntıların çözümünde merkez nokta olsun diye düşünüyorduk, bugün ilk adımı attık. İnanıyorum ki bunun gerisi de gelecektir” açıklamasında bulundu.

“Türk Konseyi olarak Afrika’ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız”

Afrika’ya aşı bağışlama kararı aldıklarını belirten Erdoğan, “Türk Konseyi olarak Afrika’ya 2,5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz bağışlayacağız. Diğer ülkeler de kalan 500 bin aşıyı buraya dahil etmiş olacaklar. Turkovac’ın yıl sonuna yetişmesi halinde sorunumuz yok, Turkovac’tan uluslararası merkeze aşı gönderilmesi konusunda gayretkar olacağız” dedi.

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