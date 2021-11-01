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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası’na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörizm düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde; yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz" dedi.

Politika 01.11.2021, 11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası’na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörizm düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde; yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası’na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Sizlerin şahsında adaletin tecellisi için çalışan tüm yargı mensuplarımıza selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Türk Konseyi Başsavcılar Şurası’nın ülkelerimiz ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bundan 12 yıl önce kurduğumuz Türk Konseyi, Birlik ve Beraberliğimizin sembollerinden biridir. 12 senelik süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi’nin küresel ölçekteki itibarı da giderek yükseliyor. Türk Konseyi yeni katılımlarla gücünü artırırken bölgesel bir işbirliği formatından çıkıp uluslararası bir yapıya kavuşuyor. Konserimizle iş birliği yapmak ve konserimize gözlemci olmak isteğini dile getiren ülkelerin sayısı da günden güne çoğalıyor" dedi.

Özellikle son yıllarda yaşanan hadiselerin her alanda yeni iş birlikleri geliştirilmesini zorunlu hale getirdiğine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi’nin de dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler; ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir. Nitekim bu amaçla kısa süre önce ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul’da yetkin isimlerin katılımıyla Türk Konseyi Medya Formunu gerçekleştirdik. Forum kapsamında yapılan tartışmalarla iletişim meselesinde güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etme imkanı bulduk. Ülkelerimizi hedef alan dezenformasyon kampanyalarıyla mücadelede ilgili birimlerimizin etkinliğini artıracak kritik kararlar aldık. Medya Formunun hemen akabinde bugün de Bakü’de Türk Konseyi Başsavcılar Şurası’nın hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Terörizm düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin arttığı bir dönemde; yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak iletişimi ve işbirliğini çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle Türk Konseyi Başsavcılar Şurası’nın hayırlı olmasını diliyor, Türk dünyasındaki tüm kardeşlerime mutluluk refah ve esenlik temenni ediyorum."

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