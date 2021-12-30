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MSB: “1’inci Ordu Tatbikat Kontrol Merkezi Komutanlığında ‘Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı’ icra edildi”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Politika 30.12.2021, 17:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de hazır bulundu.