Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz. Kendi güvenlik ve refahları için dünyaya ateşe vermeye hazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz. Kendi güvenlik ve refahları için dünyaya ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak birlikte çıkarsak başarılı olabiliriz" dedi.