Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin liderleriyle fidan dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konsey Toplantısı için bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant kentinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 6 ülkenin liderleriyle birlikte fidan dikti.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 ülkede eş zamanlı fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konsey Toplantısı için bulunduğu Özbekistan’ın Semerkant kentinde Registan Meydanı’ndaki programda Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan ülke liderleriyle birlikte fidan dikti. Kutlamalar çerçevesinde 7 ülkenin tamamında Türk Devletleri Teşkilatı’nın 7 üyesini temsilen 7’şer fidan dikilerek, toplam 49 fidan toprakla buluşturuldu.

Ana etkinlik programı Ankara’da yapıldı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı’nda da program gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı. "Türkiye Yüzyılına Nefes" adlı tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yapılan etkinliğin “dünyaya nefes” olacak bir dayanışma hareketine dönüştüğünü söyleyerek, Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olarak tabiata birlikte sahip çıktıklarını belirtti. Türk milletinin geçmişten bu yana tabiatla güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayan Oktay, “Türkiye yüzyıllardır yaratılanı yaratandan ötürü seven, tüm canlılarla ve doğayla dost, denize aşık insanların ülkesidir. Kültür ve duygu dünyasında yeşille daima iç içe olan bizler için çevreyi korumak, ağacı yaşatmak kendi doğamızın bir gereğidir. Ağaca dost olan insanın da dostudur, tüm yaratılmışların da dostudur” dedi.

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz”

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü ağaç dikmenin yanında yerküreye olan sorumlulukları hatırlama günü olarak gördüklerini aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Çevresel risklerin bilinciyle ülkemizin ağaç varlığını çoğaltmak; toprak, su ve bitki arasında dengeyi korumak gibi amaçlarla büyük gayret göstermekteyiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Türkiye olarak orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisiyiz. Çevreye saygılı şehirler konseptimiz ile canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde olan kentler oluşturduk; millet bahçeleri ve yeşil koridorlarla şehirlerimizi ihya etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“600 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız”

Oktay, şöyle devam etti:

“Yeşil vatanı yangınlardan korumak her zaman önceliğimizdir. Orman varlığımıza zarar verecek tehlikelere karşı aldığımız önlemler için 25 binin üzerinde ormancı kahramanımız çalışıyor. Yangınla mücadelede tarihimizdeki en zengin hava filosuna ulaştık. Yanan alanlara yeniden dikim yaparak bu kısımları yeşil vatana dahil ediyoruz. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere 600 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Bugüne kadar yanan hiçbir alanın başka bir amaçla kullanılmasını müsaade etmedik; bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Ben buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımızı orman alanlarına yönelik dikkatli olmaya, hassasiyet göstermeye davet ediyorum. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve tabiatı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

“Ağaç gibi köklü, ormanlar gibi güçlü bir Türkiye için Türkiye Yüzyılı’na nefes oluyoruz”

Cumhuriyetin 100’üncü yılına girerken bu yıl dikilen fidanların ayrı bir önem taşıdığının altını çizen Oktay, “100 yıllık bir çınar olacak Cumhuriyetimizin Türkiye Yüzyılı’na uzanan dallarını birlikte oluşturuyoruz. Geçmişten gelen gücümüzle, Anadolu’ya yayılan köklerimizle. Ağaç gibi köklü, ormanlar gibi güçlü bir Türkiye için Türkiye Yüzyılı’na nefes oluyoruz. Sürdürülebilirliğin, değerlerin, verimliliğin yüzyılına ilerliyoruz. Ata tohumlarımızla, ekolojik koridorlar ve biyolojik çeşitliğimizle sürdürülebilir tarım, yeşil enerji, mikromobilite, iklim dostu belediyelerle ve daha nice kazanımla Türkiye Yüzyılı’nı birlikte yeşerteceğiz” diye konuştu.

Etkinlikler çerçevesinde bu yıl bir ilke imza attıklarını ifade eden Bakan Kirişci ise, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Türk Devletleri Teşkilatı mensubu diğer 6 ülkede de aynı anda kutluyoruz” dedi.

Dikilecek fidanların kardeş ülkeler adına birlik ve beraberlik sembolü olacağını dile getiren Kirişci, tüm canlılara değer veren ve hukukuna saygı gösteren bir geleneğe sahip olduklarını söyledi. Her bir ağacın vatan toprağı kadar kutsal olduğunu belirten Bakan Kirişci, “Yeşil vatan için gece demeden gündüz demeden ülkemizin dört bir yanında çalışıyor, her yıl milyonlarca fidanı toprakla buluşturarak, ülkemizin ve dünyamızın yarınlarına umut, geleceğine nefes oluyoruz” diye konuştu.

“Bugün dikeceğimiz her fidan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına nefes olacaktır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Bakanlık olarak kendilerinin de hedefler belirlediklerini anlatan Kirişci, şunları aktardı:

“Bizler de Bakanlığımıza bağlı ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı hedeflerimizi belirlemiş bulunuyoruz. İnanıyoruz ki, Türkiye Yüzyılı tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacaktır. Bu bağlamda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü, Türkiye Yüzyılı’nın gençlerine karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak da değerlendiriyoruz. 2019’da ‘Geleceğe Nefes’, 2020 ve 2021 yıllarında ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ temalarıyla kutladığımız Milli Ağaçlandırma Günü’nün bu yılki temasını ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ olarak belirledik. Bugün dikeceğimiz her fidan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına nefes olacaktır.”

Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde bu yılki ana etkinliği Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı’nda gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kirişci, bu ormanın hiçbir ticari işletmenin bulunmadığı bir yeşil alan olarak tasarladıklarını söyledi. Ormanın yürüme ve bisiklet parkurları şeklinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Kirişci, “Ülke genelinde de her ilimizde Türkiye Yüzyılı logolarının yer aldığı ağaç desenleri oluşturuyoruz. Böylece yeşil vatanımıza Türkiye Yüzyılı’nı nakış nakış işlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız”

Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

“Son 20 yılda Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma seferberliğini ortaya koyduk. 2002’den bu yana 6 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 2,3 milyon hektar artırdık. Yeşil vatanımızın sınırlarını adım adım genişlettik ve ormanlarımızı 23,1 milyon hektara ulaştırdık. Ülke olarak ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. 1970’li yıllarda yıllık 500 milyon metreküp toprağımız erozyonla kayboluyordu. Bugün ise büyük gayret ve emeklerle bu miktarı 154 milyon metreküpe kadar düşürdük, daha da düşüreceğiz. Çünkü artık bir karış dahi toprak kaybetmeye tahammülümüz yok.”

Kirişci, 20 sene önce 31 ton olan odun dışı orman ürünleri üretimini 1 milyon tona çıkardıklarını ve dünya çam balı üretiminin yüzde 90’ının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Tüm orman varlığımızı elektronik ortamda kimliklendireceğiz”

“Son 20 yılda orman köylerinde yaşayan 263 bin aileye toplam 6 milyar lira kredi ve hibe desteği sağladık. Sadece bu yıl 400 milyon lira aktardığımız orman köylülerimizi, 2023 yılında 1 milyar lira ile desteklemeyi hedefliyoruz” diyen Bakan Kirişci, “Ormanlarımızı korumak için dijital teknolojilerin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Her ağacımızın bir kimliği olsun istiyoruz. Tüm orman varlığımızın elektronik ortamda kimliklendirilmesini içeren projemizi çok yakında kamuoyuna duyuracağız. Bakanlığımızın tüm faaliyetlerine, gençlerin tarım ve ormana ilgisini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Törenin yapıldığı alanda yaklaşık 100 bin fidanla 2023 metrekare büyüklüğünde Türkiye Yüzyılı logosu oluşturuldu. Tüm illerde de ağaç desenleri oluşturularak Türkiye Yüzyılı logosu resmedilmesi için çalışma başlatıldı. 81 ilde bin 23 farklı lokasyonda on binlerce vatandaşın katılımıyla 4 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak.