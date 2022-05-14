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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı’na video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı’na video mesaj gönderdi
Politika 14.05.2022, 11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı’na video mesaj gönderdi