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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli, Bursa ve Konya’daki müze açılışlarına canlı bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını kopartmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Ecdadın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli bir şekilde tahrip edilmiştir” dedi.

Politika 24.12.2020, 19:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli, Bursa ve Konya’daki müze açılışlarına canlı bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını kopartmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Ecdadın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli bir şekilde tahrip edilmiştir” dedi.

Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi restorasyonu sonrası açılış törenine canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep hayıflandığım hususu şu ifadelerle açıkladı:

“Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim.”

İlk olarak Tunceli’de yapılan ilk müzeye ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Bakanımızın bulunduğu Tunceli’de, şehrin cumhuriyet tarihimizdeki ilk müzesini eski askeri kışla binasında kurduk. Konser ve tiyatro etkinliklerine uygun avlusuyla bu binada Tunceli’nin zengin tarihini yansıtan eserler sergilenecektir. Yaklaşık 38 milyon liralık bir yatırım ile hayata geçirilen müze projemizin Tunceli’mize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin turizm potansiyeli en yük illeri arasında yer alan Tunceli, huzur ve güven ikliminin tesisi ile büyük bir sıçramanın eşiğindedir. Gerçekten hayranlık verici tabi güzellikleri yanında tarihi zenginliklerini de yansıtan bu müzeyi açarak Tunceli’yi ülkemizin turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“İlk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese veya Sultaniye Medresesi olarak bilinen binayı Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmete açıyoruz”

Bursa’da yapılan Türk İslam Eserleri Müzesi’nin 7 milyon 600 bin liraya mal olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bakan Yardımcımız Serdar Çam’ın bulunduğu Bursa’da, ilk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese veya Sultaniye Medresesi olarak bilinen binayı Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmete açıyoruz. Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi olan bu binadaki müzemizde Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemine ait pek çok çini, seramik, ahşap, oyma ve kakma eser, tombak gibi metal eserler, sikkeler, giysiler yer alıyor. Restorasyonu üç yıl süren bu müzenin maliyeti 7 milyon 600 bin lirayı buldu. Üç kıta 7 iklimde hüküm süren, tarihin gördüğü en büyük devletlerden Osmanlı’nın kurulduğu bu kadim şehrimizin sembolleri arasında yer alacağına inandığım müzemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Konya’nın Akşehir ilçesine de önemli bir müze kazandırıyoruz”

Akşehir Taş Eserler Müzesi için ise yaklaşık 5 milyon liranın üzerinde bir kaynak kullanıldığını kaydeden Erdoğan, “Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan’ın bulunduğu Konya’nın Akşehir ilçesine de önemli bir müze kazandırıyoruz. Akşehir Taş Eserler Müzesi, Selçuklu döneminden kalma 770 yıllık geçmişe sahip medrese, türbe, imaret, çeşmeden oluşan, bir dönem darüşşifa olarak da muazzam bir tarih hazinesidir. Bu taş medresede ayrıca Akşehir ve çevresinde keşfedilen mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve diğer taş eserler de sergileniyor. Yüzlerce eserin yer aldığı müzeyi Akşehir’e kazandırmak için 5 milyon liranın üzerinde kaynak kullandık” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bir dönem tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını kopartmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır"

Türkiye bir dönem tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını kopartmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin tabi ve tarihi güzelliklerine her baktığımızda bu toprakların bir evladı olarak dünyaya geldiğim, bu millete hizmet etme şerefine eriştiğim için Rabbime hamdediyorum. Bu güzelliklere sahip olmak kadar onun kıymetini bilmek, korumak, üzerine eklemek, geleceğe daha büyük zenginlik bırakmak ta önemlidir. Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını kopartmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Ecdadın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli bir şekilde tahrip edilmiştir. Bu zihniyetin yol açtığı yıkım sadece ecdadın kemiklerini sızlatmakla kalmamış, nesiller arasında kopukluğa da yol açmıştır. Tarihini bilmeyen, kültürüne yabancı, değerlerine bigane nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz milletimizi huzura ve zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını ve imkanlarını heba etmiştir. Bunun için biz bir yandan yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizi kalkındırırken, diğer yandan da medeniyetimize sahip çıktık. Geçmişin eksiklerini telafi etmenin ötesinde, maziden atiye kurduğumuz köprü ile milletimize yeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalıştık” dedi.

“Daha fazla gayret göstermeli, bu konunu üzerine daha fazla eğilmeli, yürütülen çalışmaları daha sıkı takip etmeliydik.

“Hep hayıflandığım bir hususu burada ifade etmek istiyorum, hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bunda kendi ihmalimiz yanında dünyadaki büyük iletişim devriminin yol açtığı zorlukların da etkili olduğunu elbette biliyorum. Buna rağmen daha fazla gayret göstermeli, bu konunu üzerine daha fazla eğilmeli, yürütülen çalışmaları daha sıkı takip etmeliydik. İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyon ile hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır. Gençlerimize 2053 vizyonunu, 2071 vizyonunu işaret etmemizin sebebi budur. Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız. Edebiyatından mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurları ile medeniyetimize sahip çıkacağız. İnşallah önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eser bu olacaktır. Açılışını yaptığımız müzeleri bu çerçevede atılmış mütevazi adımlar olarak görüyorum.”
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