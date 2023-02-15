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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir."

Politika 15.02.2023, 20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir."

- "Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır."

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